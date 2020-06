Le secteur de l'habillement très touché par la crise

Après les gilets jaunes, la grève dans les transports, le coronavirus a été le coup de grâce pour le secteur de l'habillement, déjà en perte de vitesse. Les ventes de vêtements entre 2007 et 2019 ont chuté de 17% en moyenne. Rien que pour cette année 2020, ce sera 20% de baisse selon l'Institut français de la mode. De nombreuses enseignes sont en redressement judiciaire. Mais est-ce une fatalité ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.