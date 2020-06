Le secteur tourisme s'inquiète de l'éventualité d'une interdiction d'entrée des Américains en Europe

L'Union européenne pourrait interdire l'entrée des citoyens américains en Europe. Ce qui serait un coup dur pour l'économie et le secteur du tourisme tricolore. Chaque année, quatre millions et demi d'Américains passent leurs vacances dans notre pays. Ils dépensent deux milliards d'euros dans l'Hexagone. Inversement, près de deux millions de Français se rendent aux États-Unis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.