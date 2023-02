Le séisme a déplacé la Turquie de trois mètres

Même depuis l'espace, on peut apercevoir les dégâts causés par les séismes en Turquie et en Syrie. La vidéo en tête d'article montre des photos satellites de la ville d'Islahiye avant le séisme, et aujourd'hui ravagé. Car la Turquie est traversée par des failles, c'est-à-dire des ruptures entre des plaques tectoniques. Islahiye, 70 000 habitants, était construite à proximité. D'après Frédéric Masson, professeur de géophysique à l'université de Strasbourg (Bas-Rhin), "des deux côtés de la faille, les deux plaques entre le début et la fin du séisme, ils se sont décalés de trois mètres. C'est quelque chose d'énorme. Ce sont deux continents qui bougent de trois mètres par rapport à l'autre en quelques minutes. Et donc obligatoirement les villes, les villages qui sont situés à côté de la faille, obligatoirement il y a des dommages" Gardons l'exemple d'Islahiye, dont on aperçoit aujourd'hui des constructions clairement effondrées, d'autres pas. Alors, les bâtiments construits avaient-ils été construits selon les normes anti-sismique ? Ce n'est pas sans doute le cas. "Là, on est dans une zone proche de l'épicentre et évidemment, ça met en difficulté les immeubles qui sont composés d'une partie rigide et d'une partie souple. Dès qu'on est dans une ouverture de magasin, dans une position de garage où on a une partie beaucoup plus souple du bâtiment par rapport à une partie dure, ce mouvement de rotation va agir sur le bâtiment et fragiliser la structure, voire l'endommagée totalement" Première conclusion, ce sont sans doute des habitations plus que des entrepôts ou des hangars qui se sont effondrés aggravant ainsi le bilan humain causé par les séismes. TF1 | Reportage S. Millanvoye, O. Lévesque, P. Vogel