Le service minimum en temps de grève existe-t-il chez nos voisins européens ?

En ce temps de grève, le gouvernement, le Medef, les syndicats des commerçants et d'hôteliers ont réclamé une trêve pour Noël. Une suspension pendant quelques jours. Ils invoquent le fait que dans d'autres pays, il n'est pas possible, voire illégal, de faire grève à certaines dates. Le service minimum existe-t-il vraiment chez nos voisins européens ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.