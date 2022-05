Le show de la Patrouille de France

La Patrouille de France fêtera ses 70 ans en 2023. Mais sans attendre ce rendez-vous, vous pourrez l'admirer le 14 juillet. Elle n'a pas chômé pendant les mois d'hiver. Les pilotes font beaucoup d'entraînement, des centaines d'heures de vols pour mettre au point de nouvelles figures d'une fabuleuse précision. Ils ont survolé aujourd'hui le ciel de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). L'illusion d'une chute libre, la prouesse d'une figure millimétrée, un enchaînement de tourbillon à 600 km/h... Les huit Alphajets de la patrouille de France ont présenté ce mercredi leur toute nouvelle chorégraphie, pour le plus grand plaisir des spectateurs présents. Près de 40 minutes durant lesquelles ils ont pu admirer les pilotes, qui évoluent à seulement 150 mètres du sol, enchaîner les figures les plus spectaculaires. Parmi les nouveautés, le "croisement 53", cinq avions d'un coté, trois de l'autre. La Patrouille de France reste un spectacle toujours très apprécié des Français. Dans le public, il y a ceux qui se rêvent pilotes. Quant au capitaine Klene, un des pilotes, il était soulagé d'une première réussie. À peine sorti de sa cabine, il éprouve un brin nostalgique. "Quand je vois le public, je me revois il y a quelques années. Du coup, j'ai envie de leur faire ressentir ce que je ressentais quand j'étais petit", confie-t-il au JT de 20H de TF1. TF1 | Reportage S. Chevallereau, R. Reverdy