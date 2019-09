Le smartphone pliable de Samsung disponible dans l'Hexagone le 18 septembre

Plusieurs constructeurs travaillent depuis des années sur le smartphone avec écran pliable. Samsung sera le premier à le commercialiser dans l'Hexagone. À partir du 18 septembre 2019, le Galaxy Fold sera disponible sur le marché. L'écran déplié mesure plus de sept pouces, la taille d'une tablette. Mais une fois replié, l'écran extérieur est petit et le téléphone épais. Mais est-ce vraiment utile ? À quoi peut bien servir un téléphone en forme de portefeuille ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.