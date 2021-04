Le sommeil, un business qui ne dort jamais !

Ils ont beau être très nombreux, autant vous le dire tout de suite, compter les moutons ne fonctionne pas à tous les coups. Et vous voilà, à nouveau, à vous tourner dans tous les sens, à compter les heures qui passent , impatient de voir le soleil se lever mettant ainsi fin à votre calvaire. Cette scène, nous sommes de plus en plus nombreux à la vivre. Trois Français sur quatre ont du mal à trouver le sommeil. Existe-t-il alors une recette miracle pour s’endormir ? Certaines entreprises vous veulent du bien. En tout cas, elles vous promettent des nuits paisibles. Tisane, lumière, livre de méditation au masque connectée, le sommeil un business comme un autre. Lola Ribeyreix, 29 ans, insomniaque depuis, actuellement, deux ans et demi : “Le bandeau sonore pour s’endormir, j’avoue, je n’ai jamais essayé. C’est pour découvrir les histoires hypnotiques et leur ambiance sonore”. Tous ses espoirs se concentrent sur ce bandeau installé sur sa tête avant d’aller se coucher. Notre équipe a retrouvé Lola le lendemain matin : “J’avais vraiment hâte de tester le bandeau. Le bruit de la nature, c’est quelque chose qui m’apaise donc forcément, ça m’a mis un petit peu plus dans une ambiance d’endormissement. Mais, ça n’a pas empêché les réveils nocturnes”. Si vous ne voulez pas vous ruiner, il existe des techniques gratuites. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.