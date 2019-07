Le sous-marin "La Minerve" retrouvé : la fin de 51 ans de mystère

Le 27 janvier 1968, le sous-marin "La Minerve" avait coulé au large de Toulon avec cinquante-deux personnes à bord. Les recherches venaient de reprendre à la demande des familles. Après cinquante et un ans de mystère, son épave a été retrouvé à 45 km des côtes toulonnaises et à 2370 mètres de profondeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.