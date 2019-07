Le spa : un bienfait pour les hôtels

Près de 20% d'entre nous se rendent régulièrement dans des spas pour se faire masser. Plus besoin de séjourner dans un hôtel pour accéder à l'espace bien-être. On compte plus de 90 000 spas dans l'Hexagone. Le bien-être est un marché porteur dans le pays. Il représente 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Une poule aux oeufs d'or pour ces hôteliers, qui réinventent le voyage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.