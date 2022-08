Le spectacle tourne mal : un camping prend feu

À un moment du spectacle, les vacanciers n'ont d'yeux que pour ces jongleurs de feu sur scène. Mais à droite, en coulisse, l'incendie s'est déjà déclaré. Tout démarre quelques dizaines de secondes plutôt, quand un jongleur quitte la scène. Cindie était installée en face des coulisses. De sa place, elle a filmé tout ce qui s'est passé. Les autres artistes mettront un petit moment avant de réaliser ce qu'il se passe et portaient secours à leur ami. Progressivement, la panique s'empare des spectateurs. Carine, David et leur fils étaient là. Au total, 500 personnes sont rapidement évacuées pendant que les pompiers éteignent l'incendie circonscrit aux coulisses. Selon les informations, six personnes blessées sont hospitalisées. Était-il raisonnable de maintenir ce spectacle en pleine période de canicule et d'incendie ? L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de Rivesaltes. Elle devra déterminer quelles sont les responsabilités des artistes et du camping. TF1 | Reportage F. Agnès, L. Deschateaux