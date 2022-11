Le spectaculaire parc de Grand Teton

Elles semblent presque vous appeler au loin ces montagnes, vous inviter. C'est le début du périple à travers le parc national du Grand Teton. "Ce sont les trappeurs français qui l'ont nommé Grand Teton ou les Trois Tetons, à cause des trois pics qui ressortent. D'autres lieux de la région ont des noms français, comme la rivière du Gros Ventre. Les Trois Tetons sont visibles à des kilomètres à la rondre, ça leur servait de point de repère", explique Lee Rademaker, ranger. Le ranger connaît par coeur les chemins de randonnée du site. Il renseigne les visiteurs et reste en alerte, sa bombe au poivre solidement harnachée à la ceinture. "C'est peu probable de croiser les ours, mais ça arrive et ils sont suffisamment dangereux pour qu'on prenne nos précautions", rassure-t-il. "Il y en un qui est passé par là pour se gratter le dos, se frotter à cet arbre, et laisser le message à ses congénères qu'il est passé par là", montre-t-il. Lors du tournage, nous n'avons pas croisé d'ours. Mais des animaux, nous en avons vu des dizaines. En plus de ses montagnes, le parc est connu pour sa faune exceptionnelle qui abrite plus 300 espèces d'oiseaux, dont le geai de Steller, une soixantaine de mammifères, gros ou petits, comme les tamias ou chipmunks en anglais. Un sanctuaire animal et un paradis pour les photographes professionnels. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrier, J. Asher