Le succès des boissons sans alcool

Ce week-end, ce groupe d'amis a décidé de se retrouver autour d'un verre en terrasse, à Nantes (Loire-Atlantique). La moitié ont commandé de bière. Mais pour Nolwenn Le Bozec, ce sera un cocktail sans alcool. Cette jeune femme de 25 ans a arrêté de consommer de l'alcool, il y a deux ans. Elle est loin d'être la seule. Le gérant du bar voit affluer des clients amateurs de boissons sans alcool. Il a même fait évoluer sa carte qui propose aujourd'hui une dizaine de références contre deux ou trois seulement il y a quelques années. Les Français restent parmi les gros buveurs en Europe. Mais depuis quelques années, leur consommation diminue. En 1961, un Français buvait près de 26 litres d'alcool par an contre 11,5 litres en 2018. Le marché s'adapte à la nouvelle demande. Dans les grandes surfaces, les rayons dédiés aux sans alcools s'élargissent. Même les marques classiques des spiritueux s'y mettent. À Nantes, la première cave sans alcool vient d'ouvrir ses portes. On y trouve des bières, des cocktails et même du vin désalcoolisé. Le marché du sans alcool se développe vite mais demeure encore minoritaire dans un pays où le vin occupe une place majeure. Près de 10 % de nos compatriotes consomment de l'alcool quotidiennement. TF1 | Reportage M. Giraud, E. Hellec