Le succès des budgets participatifs à Arcueil

Le budget participatif est une forme de démocratie directe. Le principe est simple : la municipalité réalise des projets votés et imaginés par les habitants. Après, il faut rencontrer les services de la mairie pour affiner leurs idées. Une étape obligatoire pour les candidats. Exemple à Arcueil, une commune de 21 000 habitants en région parisienne (Val-de-Marne). Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.