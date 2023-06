Le succès des vacances d’été à la montagne

Sur les chemins des randonnées, à vélo ou à pied, les visiteurs sont de plus en plus nombreux chaque été. Arpenter des chemins escarpés, plutôt que de bronzer sur la plage, pour Gérôme et son fils Emilio, trois ans, le choix est vite fait. Des vacances d’été moins chères qu’à la mer, pour profiter d’un grand espace et d’un cadre préservé. Dans la station du Grand Bornand, à 1 000 mètres d’altitude, le taux d'occupation est en augmentation pour l’été 2023. Dans un hôtel, certaines semaines sont déjà complètes. Près de la moitié du chiffre d’affaires annuel se fait désormais en été. C’est le carton plein, même chez les particuliers. Six cents euros pour la semaine en été, il y a dix ans, Chantal ne louait son logement presque qu’en hiver. Aujourd’hui, l’été est devenu une grosse saison. C’est une tendance qui devrait s’accentuer dans l’avenir. Au total, 40% des Français se disent prêts à changer leurs habitudes pour les vacances, après les dérèglements climatiques constatés l’an dernier. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, D. Paturel