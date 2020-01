Le succès du superéthanol en France

Les garagistes voient de plus en plus d'automobilistes qui leur demandent de convertir leur moteur au superéthanol. Même s'ils sont encore peu nombreux, l'argument économique mais aussi écologique commence à porter. D'après les études, le superéthanol permettrait de dégager deux fois moins de CO² que les carburants classiques à base de pétrole. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.