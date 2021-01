Le sud de la France sous la neige

Elle a le pouvoir de métamorphoser un paysage. La neige est tombée à gros flocon à Uzès dans le Gard, surprenant des habitants qui ne sont pas forcément équipés. L'épais tapis blanc étouffe les pas des promeneurs, un cadeau inespéré à seulement 170 mètres d'altitude. Les premiers flocons de l'année 2021, jusque dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, immortalisés sur les réseaux sociaux. Il fallait faire vite, car cet après-midi dans la région d'Aix-en-Provence, il ne restait qu'une fine couche éparse. Pas de quoi décourager pour autant les enfants les plus motivés. La neige, il y a ceux qui s'en réjouissent et ceux qui la subissent. Dans le Puy-de-Dôme où ciel et terre se confondent, un automobiliste a eu des sueurs froides. "Je roulais à 65-70 km/h, sauf que d'un seul coup j'ai perdu le contrôle. Il y avait un camion qui arrivait en face. Je n'ai pas voulu rendre le camion, donc j'ai choisi le fossé au camion", raconte le jeune homme. Le grand froid des jours à venir devrait fixer la neige au sol dans le département. Difficile d'en dire autant en Île-de-France où quelques flocons sont annoncés dès cette nuit, mais avec des températures toujours légèrement au-dessus de zéro.