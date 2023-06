Le sud de nouveau touché par les orages

C'étaient de puissantes bourrasques et des pluies torrentielles. Après une accalmie ce lundi matin, les orages ont repris de plus belle sur le sud du pays, surtout dans le Gard, à Pouzilhac, où ces intempéries ont surpris les habitants. Il y a eu des orages très brefs et très puissants, notamment en Corse, à Porto-Vecchio ou encore à Corte, ou une partie du centre-ville a été brièvement inondée cet après-midi. Dans le Var, les orages ont pris une tournure tragique. Un adolescent de quinze ans a été frappé par la foudre, alors qu’il attendait le bus devant son collège. “Il a plu énormément. Il a pris le tonnerre. Il y a eu une boule de feu. Il y avait quelque chose qui est tombée. J’ai eu très très peur”, réagit une dame. En arrêt cardio-vasculaire, le jeune homme a été secouru, d’abord par des témoins, puis par les pompiers. Il est désormais pris en charge dans un hôpital de Nice. TF1 | Reportage A. Bourdarias, A. Erhel, M. Perrot