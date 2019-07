Le surf électrique arrive sur les plages

Inventé par les Américains, le surf motorisé est devenu en deux ans la nouvelle star de leurs plages et lacs. Il permet en effet de voler au-dessus de l'eau. Dans l'Hexagone, l'un des premiers modèles est né, il y a quelques mois, le WhimsiFoil. À 7 000 euros pièce, seuls des professionnels l'ont pour l'instant commandé. Il sera toutefois proposé à la location sur la Côte d'Azur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.