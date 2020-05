Le système D des parents pour la garde d'enfants

Les parents des dix millions d'écoliers, collégiens et lycéens qui ne sont pas retournés à l'école se posent ces questions lancinantes. Que faire ? Comment les occuper ? Ces questions sont d'autant plus urgentes, que de très nombreux Français doivent retourner au travail. Nos journalistes vous montrent les plans B et systèmes D des parents et des familles concernés.