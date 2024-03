Le système d'alerte était-il suffisant dans le Gard ?

Ce sont des ouvrages particulièrement dangereux. Les ponts submersibles ont un atout. En cas de montée des rivières, ils laissent s'écouler l'eau. Mais pour ceux qui osent s'y aventurer, ils peuvent être un piège. Quelle procédure en cas de crue ? La préfecture prévient les mairies et alerte la population sur internet et les réseaux sociaux. Elle n'est pas autorisée à envoyer des SMS aux personnes de la région dans le cas d'une alerte orange. La plupart du temps, la seule information aux abords du pont, c'est un panneau. Peut-on fermer ces ponts ? Oui. Prenons le Gard. Le département compte 63 ponts submersibles. Une quinzaine d'entre eux, soit à peine un sur quatre, est équipée de barrières pour couper la route. Le niveau de l'eau peut être surveillé par une caméra. Dès qu'il effleure le pont, les agents municipaux ou départementaux doivent baisser les barrières et mettre en place une déviation. À Gagnières, où le passager d'un véhicule a perdu la vie, emporté par la crue, le maire avait pourtant pris les devant. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Poissonnet, A. Bacot, E. Alonso