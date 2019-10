Le témoignage d'un "repenti" de la mafia corse

Claude Chossat comparaît pour l'assassinat de Richard Casanova à partir de ce 28 octobre, aux assises d'Aix-en-Provence. Un procès à haut risque, pas seulement parce qu'il encourt la réclusion à perpétuité. Ce "repenti" corse a fait des révélations déterminantes sur l'organisation du gang mafieux de la Brise de Mer et se sait depuis menacé. Découvrez son témoignage dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.