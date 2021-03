Le timbre rouge sur la sellette : qui s’en sert encore ?

En 2010, les Français ont envoyé une cinquantaine de lettres prioritaires chaque année. Aujourd'hui, plus que cinq par an. En général, l'envoi de courriers s'effondre. En 2008, 18 milliards de lettres s'adressaient en France, contre 7,4 milliards en 2020. Même la traditionnelle carte postale n'a plus le vent en poupe. Dans cette boutique de souvenirs à Marseille, le gérant n'a vendu qu'une carte. "C'est toujours principalement des personnes assez âgées" comme Pierre et Carmen qui font de la résistance. Ils préfèrent surtout recevoir de lettres : "Bonjour papy, on t'embrasse. On les garde un certain temps sur le frigo". Quant aux rares jeunes qui s'intéressent aux cartes : "On ne les envoie pas, on les accroche pour décorer l'appart". Pendant ce temps-là, La Poste doit continuer à honorer sa mission de services publics. Depuis des décennies, les courriers urgents sont envoyés de nuit en quelques heures. Mais aujourd'hui, ce modèle n'est plus du tout rentable. Les transporteurs et les facteurs continuent à se déplacer quotidiennement alors que les courriers urgents représentent moins de 5% des lettres. C'est pour ça que l'iconique timbre rouge est aujourd'hui menacé. Chez nos voisins suédois et italiens, cela fait déjà quelques années qu'il a été abandonné.