Le tourisme volcanique fait revivre La Palma aux Canaries

C’était il y a un peu plus de six mois, le volcan Cumbre Vieja déversait sur La Palma sa lave et ses roches en fusion, plongeant l’île dans le chaos. Actuellement, le volcan est devenu une attraction touristique. Comme Sarai Pais, une guide de l’“Isla bonita tours”, une cinquantaine de guides a suivi, ces derniers mois, une formation spéciale pour pouvoir emmener des visiteurs à la rencontre de ce géant à nouveau endormi. L’environnement reste toujours imprévisible. Après une heure de marche, on arrive “au point d’observation le plus proche du cratère”. L’éruption a durablement transformé le paysage de La Palma et le quotidien de ses habitants. Plus de 1 300 habitations ont été englouties par le magma. La coulée de lave reste sous haute surveillance. David Sanz, volcanologue à l’IGME (Institut géologique et minier d’Espagne), mesure régulièrement son refroidissement. Il faudra encore des années pour que la lave refroidisse et se solidifie totalement, notamment là où elle s’est jetée dans l’océan. Il faut maintenant réapprendre à vivre avec le volcan. Un voisin majestueux mais toujours menaçant. C’est la troisième fois qu’il entrait en éruption en moins d’un siècle. T F1 | Reportage J. Garrel, A. Exposito