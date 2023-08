Trafic de félins : ce Lillois a trouvé un serval dans son jardin

Jean Marie Maas, habitant de Lille (Nord), n'en revient toujours pas. Ce matin-là, en sortant dans son jardin, il aperçoit dans les branchages des taches brunes. Surpris, il croit d'abord à un guépard. Mais en réalité, il s'agit d'un serval, un félin originaire d'Afrique. Les autorités, alertées, sont rapidement intervenues pour l’endormir et le capturer. Le serval est un animal sauvage, il peut se montrer très agressif. Mesurant 1m20 pour une vingtaine de kilos, ce félin peut sauter à trois mètres de haut et dévorer un poulet. Sur les réseaux sociaux, les félins sont les nouveaux animaux stars. Câlinés comme un chat, ils peuvent tuer un humain en un coup. En France, posséder des animaux sauvages est extrêmement encadré. Avant d’adopter un félin, il faut obtenir un certificat de capacité qui valide la formation et l’expérience du propriétaire auprès des préfectures. Détenir illégalement un animal sauvage est passible de trois ans de prison et 150 mille euros d’amendes. Une brigade de gendarmes spécialisée est chargée de démanteler ces trafics qui rapportent beaucoup. Un petit serval peut coûter jusqu’à 9 000 euros. Depuis juin 2023, une loi encadre les activités commerciales sur les réseaux sociaux, interdisant toute publicité sur les animaux sauvages. TF1 | Reportage T. Vartanian, C. Sellié