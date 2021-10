Le transport routier recherche des chauffeurs désespérément

Avec des camions à l'arrêt, le groupe Guyamier Transport, logistique et stockage dispose de quarante postes de chauffeurs à pourvoir immédiatement. Toutefois, les candidats ne se bousculent pas. Le secteur peine à séduire de nouvelles recrues. Élodie Micoulas, responsable ressources humaines de cette société de transport routier d'Ambès (Gironde), le métier n'est pas très bien vu et ne bénéficie pas d'une belle image. Selon la Fédération nationale des transports routiers, quarante à cinquante mille chauffeurs manquent aujourd'hui à l'appel. C'est deux fois plus qu'en 2017. Salaire, conditions de travail, le métier n'attire plus. Âgé de 25 ans, Anthony Tauzia fait exception dans ce secteur où la moyenne d'âge est de 48 ans. La profession tente aujourd'hui de séduire une nouvelle génération de chauffeurs malgré les contraintes du métier. En moyenne, un chauffeur routier gagne 2 000 euros nets par mois en début de carrière. A Bassens, MTS Transport Montussan Transport Services cherche à en recruter sept, tout profil confondu. Bénédicte Vincent, responsable ressources humaines de l'entreprise, nous explique que le métier peut être ouvert à tous. On peut travailler de jour comme de nuit, rentrer tous les jours chez soi ou faire des découchés.