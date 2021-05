Le tueur en série Michel Fourniret est mort

Dix-huit ans après, les enquêteurs remuent encore la terre à la recherche des victimes présumées de Michel Fourniret, dont Estelle Mouzin. Le surnommé "L'ogre des Ardennes" est suspecté d'avoir enlevé et tué la fillette en 2003. Il n'y a sûrement que lui qui savait où était le corps, mais il est aujourd'hui décédé avec ses derniers secrets. Une situation qui ne changerait pas grand-chose d'après le père d'Estelle Mouzin. "On peut penser qu'il va nous priver de certaines informations. Mais en fait, ça fait déjà plusieurs mois qu'il était incapable de donner des informations précises, combien même il aurait voulu en donner, puisqu'il ne donne jamais d'informations précises de quelque nature que ce soit", déclare Éric Mouzin. Ces derniers mois, c'est Monique Olivier que les enquêteurs emmenaient sur les sites de fouilles. Elle était l'ex-femme du tueur et surtout sa complice. Michel Fourniret et sa femme sont condamnés à la perpétuité. Il était l'un des tueurs en série les plus redoutables de l'histoire judiciaire française.