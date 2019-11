Le vapotage, une pratique risquée ?

Depuis la crise sanitaire survenue aux États-Unis sur les vapoteuses, les autorités sanitaires sont sur le qui-vive. Les médecins sont pourtant convaincus qu'il vaut mieux vapoter que fumer du tabac. L'OMS n'interdit pas la cigarette électronique, mais ne la considère pas non plus comme une alternative au tabac. Dans l'Hexagone, elle a permis à 700 mille fumeurs d'arrêter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.