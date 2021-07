Le variant Delta repousse la levée des restrictions dans les Landes

À Hossegor, le restaurateur que nous avons rencontré ne pourra pas lever la jauge en salle. Il devra se contenter de 75 couverts à l'intérieur, moitié moins qu'en temps normal. Contrairement au reste de la France, les jauges dans les établissements recevant du public sont maintenues jusqu'au 6 juillet dans les Landes. Le taux d'incidence est repassé en dessous du seuil d'alerte, mais le variant Delta inquiète. Cette prolongation des restrictions ne décourage pas les premiers vacanciers. "On a tous eu au moins une dose de vaccin. On n'a pas envie de tout remettre en question pour ça", s'exprime un jeune homme. "On savait que même si on ne pouvait pas faire grand-chose au niveau des magasins et tout ça, on allait profiter de la plage", ajoute une jeune femme. Les réservations se maintiennent pour cet été. Mais pour éviter une reprise de l'épidémie, les autorités sanitaires misent sur la vaccination. 20 000 doses supplémentaires ont été distribuées dans les Landes. Pourtant, les volontaires manquent à l'appel. "On sent un ralentissement, on a du mal à remplir nos créneaux. Ça m'inquiète parce que plus le variant circule, plus il y a de chance de mutation et d'avoir d'autres variants", confie Yves Barbreau, responsable d'un centre de vaccination.