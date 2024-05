Le vêtement de travail au cœur de la tendance

Ils ne sont ni plombiers, ni dockers, ou encore menuisiers, mais ils portent tous des vêtements de travail ou du Workwear. La boutique "Brut Clothing" en a fait sa spécialité. Plus ces vêtements authentiques sont usés, plus ils s'arrachent. La marque américaine au logo jaune Carhartt est un emblème de cette tendance. Ils ont usé des vestes et des pantalons pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Les Compagnons du Devoir s'habillent avec des vêtements de travail fabriqués en France dans l'usine "Le Laboureur" de Saône-et-Loire depuis 1956. Les largeots sont associés à des vestes appelées Coltins, fabriqués de la même manière depuis 68 ans. Certaines machines des années 50 ronronnent encore dans l'atelier. L'usine emploie une vingtaine de couturières, mais il faudrait doubler les capacités de production pour faire face à la demande en France et à l'étranger. Quatre embauches sont prévues cette année. Mais comment développer l'activité sans se couper de sa clientèle traditionnelle ? "La solution, aujourd'hui, serait peut-être d'aller vers deux gammes. Une gamme vraiment destinée à nos Compagnons du Devoir et plus une gamme plus urbaine, mieux finie, plus colorée", répond son directeur général Vianney Copleutre. Ces vêtements sont commercialisés dans des boutiques spécialisées. On y retrouve le largeot, vendu entre 109 et 149 euros, ou en fonction de la matière, mais pas seulement. La tenue Workwear ne serait pas complète sans les Timberland, prises au départ par les bûcherons, des Caterpillar, connus sur les chantiers avec leur bout coquet, ou encore les Doc Martens, ces chaussures orthopédiques, destinées à l'origine aux ouvriers. TF1 | Reportage J. Roux, P. Bouffard