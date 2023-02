Le vin à la reconquête des consommateurs

De la bière dans tous les verres, sur toutes les tables, c'est la meilleure vente dans le bar où nous nous sommes rendus. Mais où est donc passé le vin ? "Un verre de vin, c'est tout de suite beaucoup plus cher", confie une cliente. "L'apéritif, c'est plutôt bière. C'est rafraîchissant, plus désaltérant", ajoute un autre client. Malgré une carte des vins conséquente, la boisson n'attire plus. Moins d'intérêt, moins de vente, la filière viticole, au bord de la crise, multiplie les manifestations. Financièrement, on n'en peut plus, on n'arrive pas à suivre", témoigne une manifestante. Alors, que faire ? Dans la région de Bordeaux, deux jeunes sont bien décidés à reconquérir le public. Leur idée est de proposer aux viticulteurs de moderniser leurs bouteilles, de partir d'une étiquette blanche pour y mettre un peu d'humour. Et leur imagination n'a pas de limite. Ils ont à leur actif près de 30 créations, proposées entre 8 et 24 euros. À chaque fois, c'est un succès. En rayon, elles attirent l'œil et se vendent. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Moncelle, V. Capus