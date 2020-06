Le virus a-t-il liquidé le cash ?

Ces dernières semaines, payer sa baguette de pain ou son café avec une carte bancaire est devenu presque banal. Le paiement sans contact s'est transformé en geste barrière avec la pandémie du coronavirus. L'habitude est restée avec le déconfinement. Les citoyens n'utilisent plus les billets et les pièces que pour 30% de leurs achats. Alors, est-ce la fin de l'argent liquide ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.