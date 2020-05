Le virus est-il aussi en perte de vitesse dans les régions fortement touchées ?

Aujourd'hui, le virus circule beaucoup moins dans le Haut-Rhin. C'est l'effet positif du confinement. À l'hôpital Louis Pasteur à Colmar, 60 lits de réanimation étaient occupés au plus fort de la crise. Actuellement, il y en a dix fois moins. Le retour à une situation quasi-normale pourrait intervenir cette semaine. Même si tous les médecins l'affirment, la prudence doit rester notre principale conseillère.