Le vrai coût du vaccin contre le Covid

Une production à la chaîne, des centaines de millions de doses, mais aucune facture publique. Enquêter sur le prix du vaccin contre le Covid, c'est essuyer à chaque fois le même refus des laboratoires comme des autorités : "Nous ne communiquons pas... Clause de confidentialité". Alors, nous avons creusé et obtenu le prix moyen d'une dose. Ce sera bien 12 euros et il y a six contrats déjà signés avec les laboratoires. Côté tarif, c'est le grand écart. Moderna propose à moins de 20 euros l'unité, avec une technologie jamais utilisée auparavant. AstraZeneca, lui, vend une dose à 2 euros. Les termes du contrat sont secrets. La Commission européenne a négocié pour 400 millions d'habitants, histoire d'avoir plus de poids que si la France avait négocié toute seule. L'Europe a mis des bouchées doubles. Elle a commandé des millions de vaccins pour un montant secret. Elle a aidé à la future fabrication des vaccins pour 2,15 milliards d'euros. Un coup de pouce logistique pour obtenir des vaccins plus rapidement. Une fois le produit fabriqué, il faut les acheminer. La France va devoir payer les avions, les camions et les réfrigérateurs à moins 80°C.