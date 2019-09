Le vrai du faux : plus d'indemnités pour des milliers de chômeurs à partir de novembre 2019 ?

Selon l'Unédic, 200 000 personnes ne toucheront plus aucune allocation chômage à partir du 1er novembre 2019. Ce sont majoritairement des jeunes qui travaillent par intermittence. Il y a ceux qui verront leur indemnité disparaître et ceux qui verront leur allocation diminuer à partir du 1er avril 2020. Cette baisse moyenne de 22% concernera 850 000 personnes. Pierre Gallacio vous donne plus de détails. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.