Le vrai du faux sur la baisse du prix des carburants

Après huit semaines de baisse consécutive, les prix des carburants baissent à nouveau. - 0,91 centime pour le sans plomb 95, - 0,47 centime pour le sans plomb 98, - 0,25 centime pour le gazole. Si l'on fait le bilan des douze derniers mois, on voit qu'il y a une relative stagnation sur la fin de l'année 2019 et une chute spectaculaire au moment du confinement. Mais le résultat cumulé sur l'année de tous les prix des carburants, c'est - 16 centimes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.