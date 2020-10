Le vrai du faux sur la pollution des SUV

Près de quatre voitures sur dix vendues dans l'Hexagone sont aujourd'hui des SUV. Leurs ventes ont été multipliées par sept ces dix dernières années. En moyenne, ils émettent 20% de CO² de plus que les voitures classiques. Ils sont plus lourds, plus puissants, et plus polluants. Au crash-test, les résultats des berlines et des SUV sont équivalents. Mais les conducteurs de SUV ont 10% de risque en plus d'avoir un accident.