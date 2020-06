Le vrai du faux sur la relocalisation du paracétamol en France

Deux ministres ont annoncé ce jeudi 18 juin que le paracétamol allait être à nouveau produit en France. Il est dit que ce médicament est le plus vendu de notre pays, que nous n'en produisons plus et que la relocalisation de sa production dans l'Hexagone sera difficile. Qu'en est-il vraiment ? Samira El Gadir nous démêle le vrai du faux sur ces affirmations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.