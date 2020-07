Le vrai du faux sur le Remdésivir

La semaine dernière, la Commission européenne a autorisé la mise sur le marché du Remdésivir. Cet antiviral aurait une certaine efficacité chez certains malades du Coronavirus. Alors, s'agit-il d'un traitement miracle ? Et surtout, les patients français vont-ils pouvoir en bénéficier rapidement ? Éléments de réponse avec notre journaliste Thierry Coiffier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.