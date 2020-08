Le vrai du faux sur le tourisme en France cet été

Après le confinement, les Français avaient manifestement besoin d'air. Heureusement, les vacances d'été n'étaient pas loin. Alors, quel est le bilan touristique de cette pause estivale 2020 ? Les Français ne sont-ils pas allés à la plage ? Ont-ils déserté les grandes villes cette année ? Et surtout, les vacanciers ont-ils tous réservé à la dernière minute ? Éléments de réponse avec notre journaliste Yann Hovine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.