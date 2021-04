Le vrai du faux sur les effets de la pleine Lune

Certains parmi nous ont mal dormi hier soir et la raison était peut-être juste au-dessus de nos têtes, la super lune. Ce phénomène étrange s'est produit la nuit dernière. L'astre était au plus proche de la terre. Il était 30% plus brillant que d'habitude. Alors, la pleine lune influe-t-elle vraiment sur notre sommeil ? Selon, Clémence Peix-Lavallée, sophrologue et spécialiste du sommeil, des études suisses de l'université de Bald ont montré depuis 2013 que quatre jours avant et quatre jours après la pleine lune, on pouvait mettre un temps supplémentaire de trente minutes à une heure pour s'endormir. Ceci dit, les enquêtes comportementales sur les effets de la pleine lune se contredisent, ou presque. D'ailleurs, Bernard Melguen, chargé de cours d'astronomie à l'université de Nantes, nous explique, qu'"il n'y a pas une seule autorité scientifique qui prouve clairement qu'il y a une influence de la pleine lune sur le psychisme et sur la physiologie humaine". En revanche, on connaît les effets de l'astre de la nuit sur la nature. Par exemple, la lune agit comme un aimant sur les océans, provoquant de grandes marées.