Le vrai du faux sur les foyers de contamination

Sur les 384 nouveaux foyers de contamination recensés la semaine dernière, quarante se trouvaient dans des restaurants et dix dans des bars. Si on ne parle que des lieux publics, le milieu scolaire et universitaire est le deuxième endroit où l'on se contamine le plus. Les entreprises sont bien les premiers lieux de contamination collective, d'où la nécessité de privilégier le télétravail lorsque c'est possible.