Leasing automobile : ils préfèrent louer... plutôt qu'acheter

Maurine et Quentin cherchent une nouvelle voiture. Mais il est hors de question de l'acheter. Ils vont plutôt la louer. En 2023, plus d'un véhicule sur deux a été financé en location avec option d'achat, un record. Comment expliquer un tel engouement ? La première raison, c'est le coût. Pour ne pas débourser plusieurs milliers d'euros en une seule fois, beaucoup préfèrent étaler la dépense. Mais est-ce vraiment plus avantageux ? Nous avons fait le calcul avec une voiture neuve, au prix de 22 850 euros. Après trois ans de location et une offre d'achat, elle nous reviendrait à 24 650 euros, soit 1 800 euros de plus, le prix à payer pour pouvoir changer de voiture plus régulièrement. Mais attention, il y a des règles à suivre. La première, c'est de respecter le nombre de kilomètres autorisés, en général, autour de 10 000 par an. La seconde est de rendre le véhicule en bon état au risque de payer des pénalités qui peuvent parfois coûter cher, car le concessionnaire a besoin de ses voitures pour les louer, une nouvelle fois, à d'autres clients. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage J. Maviert, D. Bordier, N. Mariel