L'eau : source d'innovations

Elle recouvre 70 % de notre planète. Elle est abondante quand elle est salée et de plus en plus rare quand elle est douce. Il s'agit de l'eau. Comment la protéger, d'un côté, et mieux l'exploiter, de l'autre ? En 2023, les inventeurs de VivaTech se sont posé la question. L'eau, c'est aussi une source d'énergie. Vous connaissez les barrages. Plus surprenant, la maquette d'une centrale électrique osmotique. L'énergie osmotique, c'est la rencontre entre l'eau douce et l'eau salée. Et ça se passe naturellement à l'embouchure des fleuves. Autre potentiel immense, celui des éoliennes en mer. Le problème, pour certains, c'est qu'aujourd'hui, elles sont souvent visibles depuis les côtes, car ancrées au fond marin. Et bien demain, elles pourraient flotter au milieu de l'océan. Reliées à la terre via des câbles sous-marins, elles pourraient se pencher dans le sens du vent. Grâce à leur taille immense, elles seraient capables de produire cinq fois plus d'électricité que les éoliennes en mer actuelles. Une seule suffirait à alimenter, en énergie, une ville de 20 000 habitants. TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Merle, V. Gauquelin