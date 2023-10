L'école peut-elle rester un sanctuaire ?

À quelques jours de la date d'anniversaire de son assassinat, le prix Samuel Paty a été remis; ce samedi 14 octobre, à la Sorbonne, à des élèves ayant travaillé sur la liberté de pensée. Au lendemain de l'assassinat de Dominique Bernard, des collègues enseignants, présents à cette cérémonie, assurent qu'ils continueront d'initier les élèves à cette liberté. Contre la terreur, le ministre de l'Éducation s'est engagé à protéger les professeurs. Il a annoncé la mobilisation d'un millier de personnel du rectorat, formé à la sécurité, là où ce sera nécessaire, ainsi que le partage d'information entre ministère de l'Intérieur et de l'éducation, en cas de radicalisation. L'école n'est plus un sanctuaire. Après les attentats de 2015, l'école Sainte Jeanne d'Arc s'est équipée d'un sas pour toute personne extérieure à l'école. Depuis trois ans, les établissements réalisent des exercices en cas d'intrusion. C'est donc un sujet de discussion qui s'invite aussi dans les familles. Dans tous les collèges et lycées de France, le lundi 16 octobre, les cours ne commenceront qu'à dix heures, pour donner aux professeurs un temps d'échanges et de recueillement. TF1 | Reportage S. Pinatel, D. Delpech