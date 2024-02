L'écologie a-t-ele été sacrifiée ?

Le produit est tellement dangereux qu’il est rangé dans un local sécurisé, auquel seul Pascal Laya, agriculteur, à Le Gué-de-Longroi (Eure-et-Loir), a accès. Il cultive du betterave et du maïs, il l’assure, les pesticides sont indispensables. D’ici 2030, il doit diviser les doses par deux, c’est l’une des mesures du plan Ecophyto, qui veut réduire l’usage de pesticides, pour tous les agriculteurs, Pascal s’y refuse. Face à la colère du secteur, le plan a été suspendu jusqu'au salon de l’agriculture. D’ici là, le gouvernement doit trouver un accord avec les syndicats et donc un nouveau texte. Reviendra-t-il sur les objectifs de restrictions ? C’est la crainte de Bruno Martel, agriculteur à Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine), à des centaines de kilomètres de là, en Bretagne, 25 ans d'agriculture, et aucun pesticide. Agriculteur bio, il souhaite à tout prix que le plan Ecophyto reprenne. Ce dernier réglemente aussi drastiquement les pesticides, les doses utilisées dans les champs, et la distance entre la pulvérisation et une habitation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bertrand, M. Briens