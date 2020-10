L'économie française peut-elle encaisser ce nouveau confinement ? Analyse de France Lenglet

Pour faire face à la deuxième vague de Covid-19, Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi soir un reconfinement national dès vendredi. Un coup dur pour l'économie qui "est repartie pour la récession au quatrième trimestre", selon François Lenglet. "Alors que jusqu'ici la perspective était celle d'une reprise progressive. A titre de comparaison, le confinement du printemps dernier avait amputé l'activité d'un tiers (33%). Ça représentait pour un mois de confinement une perte de PIB entre -2,5 à -3 points sur l'année. C'était énorme", rappelle notre spécialiste économie. "Il y a des différences importantes avec le nouveau confinement qui se prépare. La première c'est que les écoles restent ouvertes. Quand elles sont fermées, l'économie perd 15% des salariés qui sont obligés de rester chez eux. Et puis la deuxième c'est que les chantiers de BTP, les services publics, les usines devraient continuer à tourner. Autant de raisons pour penser que la morsure devrait être cette fois-ci un peu moins profonde". Qui va payer la facture ? D'après François Lenglet, "l'Etat va se substituer aux acteurs économiques pour soutenir les revenus avec le chômage partiel, les aides aux entreprises. Ça devrait coûter 15 à 20 milliards d'euros supplémentaires. Comment ça va être financé ? Par le déficit, par la dette comme d'habitude. Une quatrième loi de finances devra être présentée mercredi prochain. Jusqu ici, le déficit de l'Etat était prévu à 200 milliards d'euros, il sera évidemment alourdi".