L’écrivain Ken Follett fait don de ses droits d’auteur pour sauver une cathédrale bretonne

Qui mieux qu'un passionné de bâtisseur de cathédrale pour secourir celle de Dol-de-Bretagne ? En faisant don de 148 000 euros, la totalité des droits d'auteur de son livre sur Notre-Dame, écrit après l'incendie de l'édifice parisien, Ken Follett, écrivain gallois, a souhaité honoré le patrimoine religieux français dans lequel il a souvent puisé son inspiration. "La cathédrale de Dol est spéciale parce qu'elle est belle, et qu'elle n'est pas très loin de chez moi", nous confie l'écrivain. "Je suis un Gallois qui aime beaucoup la France. C'étaient les cathédrales qui ont inspiré Les piliers de la terre qui est mon roman le plus lu", poursuit-il. Son don a été fait via la Fondation du Patrimoine qui finance avec la région et la commune la restauration de cette cathédrale. Montant total estimé : 2,4 millions d'euros pour des travaux colossaux. Ken Follett n'a jamais visité la cathédrale, un oubli qu'il souhaite réparer aussi vite que possible.