Lecture : le livre papier est toujours à la page

La part du numérique dans les ventes de livres est l'une des tendances les plus surveillées du monde de l'édition. En 2017, neuf pour cent de l'ensemble des ouvrages lus l'ont été sur liseuse électronique ou tablette, mais quatre pour cent seulement des romans et essais. Sur ce front, le livre numérique a largement perdu la bataille. Selon le cabinet d'audit KPMG, la progression reste beaucoup plus lente que prévue. Le livre papier restera encore longtemps le cadeau préféré des Français.