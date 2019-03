Lecture : toujours autant plébiscitée par les Français

Le Salon du livre ouvre ses portes le vendredi 15 mars 2019 à Paris et une étude nous en apprend beaucoup sur nos habitudes de lecture. Selon celle-ci, plus de neuf Français sur dix lisent au moins un livre par an. Et trois sur dix sont de grands lecteurs qui consomment au moins 20 ouvrages en une année. En outre, 91% des jeunes seraient toujours intéressés par ce loisir. La lecture a encore de beaux jours devant elle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.