L'effervescence avant le D-Day

Ils ont tous les accessoires du débarquement. Pour rejoindre la Normandie, ils viennent de partout. "Montrer aux vétérans qu'on les remercie et qu'on sera toujours là pour commémorer ce qu'ils ont fait", affirme Philippe Courtat, association "Les amis du Mont Canisy" à Benerville-sur-Mer (Calvados). Pour ce premier défilé à Merville dans le Calvados, de nombreux visiteurs sont venus en famille. Alors, c'est le moment idéal pour donner une leçon d'histoire aux enfants. Mais pour profiter de ce tourisme de mémoire à Sainte-Mère-Église (Manche), encore faut-il trouver à se loger. Certains passionnés ont trouvé la solution. C'est une petite place au camp Geronimo qui a été ouvert il y a douze jours, à quelques pas du clocher. Il s'agit d'un camp américain reconstitué. Mais pour y planter sa tente, il faut être collectionneur et mettre la main à la pâte. Ludivine Martin aime les gros camions. Elle est venue avec Johanna et une dizaine d'amis de Saint-Brieuc. Le but est de se remettre dans les conditions de l'époque. Dans tous les cas, les commerçants et les restaurateurs se frottent les mains. À Sainte-Mère, 200 soldats américains vident les verres et mettent l'ambiance. Un bonheur qui a débuté hier soir avec ces feux d'artifice sur toute la côte et qui devraient durer pendant toutes les commémorations. TF1 | Reportage M. Dupont